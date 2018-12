Terminerna pekar upp inför öppning i New York

När klockan närmar sig 14 indikerar terminshandeln att både S&P 500 och Dow Jones kommer att öppna upp 0,5 procent vardera. För Nasdaqs del indikeras en öppning på plus 0,3 procent. Då har ternminerna kommit ned en del sedan tidigare under dagen då S&P 500 såg ut att gå mot en öppning på plus knappt 0,7 procent.

Det har varit en minst sagt vild resa på Wall Street den senaste veckan. Medan svenskarna firade jul på måndagen bjöds USA:s investerare på ett ordentligt ras med S&P 500 ned 2,7 procent. Då hade Wall Street backat fyra handelsdagar i rad.