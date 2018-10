Terminerna ned 1,5-1,8% inför europeisk börsöppning

* Klädbolaget Kappahl föreslår en oförändrad utdelning om 2 kronor per aktie för det avslutade räkenskapsåret 2017/2018 medan rörelseresultatet för det fjärde kvartalet minskade klart mer än förväntat till 66 miljoner kronor (139). Bloomberg News analytikerenkät pekade mot 116 miljoner kronor.

* Sektorkollegan RNB:s rörelseresultat var -3 miljoner kronor (4) under det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2017/2018. Trots 20 procents vinstökning till 1:07 kronor per aktie (0:90) för räkenskapsåret som tog slut i augusti förslås en slopad utdelning på grund av pågående "omställningsarbete". Kassaflödet från löpande verksamhet minskade under räkenskapsåret till 11 miljoner kronor (51).