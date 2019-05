Telia ser fram emot att diskutera Bonnierköp med EU

”Vi ser nu fram emot att fortsätta den konstruktiva dialogen med EU-kommissionen. Vi är övertygade om att kunna besvara alla frågor som uppstår under den fördjupade undersökningen”, säger Telias chefsjurist Jonas Bengtsson.

Telia förväntar sig kunna slutföra förvärvet av Bonnier Broadcasting under det andra halvåret 2019.

Det har tidigare framförts kritik mot att affären skulle koncentrera för mycket mediemakt till staten som äger cirka 37 procent av kapitalet i Telia. I en debattartikel i Di den 23 april argumenterade näringspolitiska talespersoner för L, C, KD och M kring att staten borde avyttra Telia-aktierna.

Telia tillkännagav förvärvet av Bonnier Broadcasting med varumärkena TV4 i Sverige, MTV i Finland och C More i båda länderna under förra sommaren. Köpeskillingen från ägaren Bonnier AB ligger på 9,2 miljarder kronor på skuldfri bas.