Telia avslutar återköpsprogram i förtid

Det pågående programmet fortsätter till stämman 2020. Då kommer Telia ha återköpt aktier för totalt 10 miljarder kronor.

”Styrelsen drar slutsatsen att även om de operativa trenderna vänder under det tredje kvartalet som företaget har angett, har den långsammare starten än väntat under första halvåret 2019 påverkat skuldsättningsgraden negativt. I kombination med ett något svagare konjunkturläge och för att bibehålla en flexibilitet för investeringar under kommande år, har styrelsen beslutat att inte genomföra återköp av resterande 5 miljarder kronor i det treåriga programmet”, skriver Telia i ett pressmeddelande.