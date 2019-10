Teknikföretagen: Snabb stark krona skulle stjälpa industrin

Det skriver Teknikföretagen i en rapport om industrins arbetskraftskostnader internationellt, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Kronförsvagningen har gjort att det svenska kostnadsläget i dagsläget inte är alarmerade högt. Samtidigt skulle en normalisering av kronan förändra spelplanen och resultera i att läget blir bekymmersamt för svensk industri. Särskilt en snabb kronförstärkning skulle vara svår att hantera för många företag”, säger rapportförfattaren Robert Tenselius till Nyhetsbyrån Direkt.

Slutsatsen i rapporten är att arbetskraftskostnaderna i svensk industrin under 2018 fortsatte att öka mer än i viktiga konkurrentländer, vilket gör att trenden med högre ökningstakt i Sverige håller i sig. Under femårsperioden 2014-2018 ökade svenska arbetskraftskostnader, enligt Eurostat, med 2,6 procent per år, att jämföra med 1,8 procent i Västeuropa och 1,9 procent i euroområdet.