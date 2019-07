Teknikaktier stiger i försiktig handel på Wall Street

Bland enskilda aktier steg Halliburton, ett av världens största oljeservicebolag, över 6 procent efter sin kvartalsrapport som kom in bättre än väntat.

Halvledarbolaget Micron Technology var upp 1,9 procent. Aktien har fått en köprekommendation från Goldman Sachs som tror att priset på minneschip kan förbättras under det tredje kvartalet.

Microsoft kommer investera 1 miljard dollar i Openai, ett forskningsbolag som riktar in sig på artificiell intelligens (AI). Microsoft-aktien stärktes 1,7 procent.

Priset på olja fortsatte stiga under måndagen i spåren av att Iran i förra veckan kapade en brittiskflaggad oljetanker. Brentoljan var upp 0,9 procent till 63 dollar per fat medan WTI tog sig över 56 dollar per fat med en uppgång på 0,8 procent.