Teckningskurs i Axfoods nyemission blir 215 kronor

Magnus Jutterström, Director of Technology Husqvarna Intellion. Gent Simmons, Head of Tree Professionals på Husqvarna.

– De nuvarande klimatförändringarna orsakar stora problem för skogen, där angreppen av barkborre bara är ett exempel. Det har alltid varit viktig med aktuell information om skogen, men idag är det viktigare än någonsin. Med Intellion, vår AI-baserade tjänst för monitorering av skogen, erbjuder vi helt nya möjligheter att bedriva proaktivt skogsbruk med god lönsamhet, säger Magnus Jutterström, Director of Technology Husqvarna Intellion.

Det finns stora risker med att bedriva skogsbruk utan komplett och korrekt skoglig information. Risken för överuttag och skogsskador ökar, och det blir också svårt att värna om den biologiska mångfalden och skyddsvärda områden.

På kort och lång sikt handlar det också om att förvalta och tillföra mycket stora ekonomiska värden. Till exempel menar Skogsstyrelsen att det är helt avgörande att effektivt kunna motverka eftersatt röjning för att skapa en hög framtida avkastning

– Eftersom skogen under tio år hinner påverkas av såväl avverkning och tillväxt som av yttre faktorer, till exempel stormar eller insektsangrepp, blir den skogliga informationen och indelningen ofta inaktuell. Till följd av den relativt höga kostnaden för datainsamling i fält, och svårigheter att utföra detta på ett korrekt sätt väljer också en del skogsägare att helt enkelt avstå från att proaktivt sköta sin skog.

EU:s satelliter för miljöanalys

Den AI-baserade övervakningstjänsten Husqvarna Intellion bygger på information från EU:s satelliter för miljöanalys. Den avancerade beståndsövervakningen erbjuder helt nya möjligheter för små och stora skogsägare att bedriva proaktiv skogsvård. Intellion används redan idag av några av Sveriges ledande skogsbolag.

– Intellion erbjuder intelligent stöd för skogsbrukets vegetation management. Analysen bygger på AI, artificiell intelligens, som under de senaste fyra åren tränats med data från de svenska skogarna. Våra kunder kan prenumerera på beståndsövervakning och riskanalyser som uppdateras var 14:e dag. Ju tidigare analyser och riskbedömning av till exempel hotande barkborreangrepp, desto större möjlighet att avvärja det, säger Magnus Jutterström.

Ekosystem för effektivt skogsbruk

Om Intellion representerar de mjukare delarna av proaktiv skogsskötsel är Husqvarna sedan länge världsledande också på hårdvaran – sågar för gallring, fällning och underhåll, skyddskläder och utrustning, samt teknik för olika typer av kommunikation i skogen.

– Vi erbjuder våra kunder ett ekosystem av tjänster, produkter och lösningar för precisionsskogsbruk. Under senare år har IoT blivit en allt viktigare del av vårt erbjudande, som bland annat gör det möjligt att planera in service och hjälpa användare att bruka sin utrustning med hög säkerhet och god ekonomi. För mig är det ingen tvekan om att ju mer digital teknik, desto mer hållbart och effektivt skogsbruk, säger Gent Simmons, Head of Tree Professionals.

Husqvarna i korthet

Husqvarna grundades 1689, har en stark passion för innovation och erbjuder professionella skogs-, park- och trädgårdsprodukter. Prestanda och användbarhet möter säkerhet och miljöomsorg i våra ledande innovationer, där batterilösningar och robotteknik leder vägen.

Husqvarna Group har verksamhet globalt.

