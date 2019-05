Techjättar får banklicens i Hongkong

Techbolagens intresse för att erbjuda banktjänster grundar sig i möjligheten att kringskära tredjeparter genom egna digitala plånbokslösningar för direktbetalningar och Klarna-liknande konsumentlån, men också för att med Swish-liknande tjänster ta kontroll över transaktionsflöden via populära meddelandeappar i användarnas telefoner.

Så sent som på onsdagen rapporterade Bloomberg att Facebook värvat ett flertal veteraner från Paypal, den första egentliga dominanten i fintech-sektorn, till dess blockkedjeprojekt. Facebook utvecklar där en kryptovaluta peggad till dollarn med syftet att ta andelar i transaktionsmarknaden, delvis via meddelandeapparna Messenger och Whatsapp. Projektet väntas lanseras under tredje kvartalet i år.