TDN-prognos: Norges bank väntas höja räntan

Det skriver TDN Direkt, som har sammanställt prognoser från åtta ekonomer inför räntebeskedet.

Styrräntan justerades senast den 21 mars, då den höjdes med 25 punkter till 1,00 procent, och Norges Bank flaggade då samtidigt för lite snabbare räntehöjningar i år, men lite lägre räntor längre fram.

Vid det senaste räntebeskedet, den 9 maj, lämnades räntorna oförändrade och Norges Bank skrev då att utsikterna och riskbilden fortsatt talar för en gradvis höjning av styrräntan.

"Som direktionen nu bedömer utsikterna och riskbilden kommer räntan mest sannolikt att höjas i juni", sade Öystein Olsen.

Seniorekonom Kyrre Amdal, DNB Markets, tror att nästa räntehöjning kommer i december och att det "inte sker något mer efter det".

"Vi väntar oss att räntebanan ska stiga lite under nästa år och att det därför inte är uteslutet att räntorna kan höjas mer. I stort sett är det utvecklingen i inhemska förhållanden som drar upp, medan utvecklingen internationellt och särskilt räntorna har fallit mycket och tynger räntekurvan längre ut", säger Amdal till TDN Direkt.

Markus Hov, seniorekonom på Handelsbanken Capital Markets, tror också at det kommer en till räntehöjning under loppet av året och bedömer att marknaden kommer att prisa in en sannolikhet på 50 procent för en höjning nästa år, eftersom ränteförväntningarna hos Norges handelspartners har fallit betydligt.