Take Two Interactive rasar i förhandeln efter prognosmiss

Take Two Interactive rapporterar ett justerat resultat per aktie på 2,9 dollar för det tredje kvartalet, en boit över väntade 2,8 dollar per aktie enligt en analytikersammanställning från nyhetsbyrån Bloomberg. Även intäkterna på 1,57 miljarder dollar var något högre än väntat.

Estimaten ska dock tolkas försiktigt då bolagets resultat påverkats av skatteförmåner.