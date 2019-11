Sympatistrejken i Finland utvidgas på torsdag

Stödåtgärderna under tisdagen omfattar ett övertidsförbud och förbud för att byta skift inom väg- och järnvägstrafiken.

Sedan i morse genomför de av Helsingforsregionens busschaufförer som tillhör fackförbundet AKT en punktstrejk under 24 timmar, och sympatiåtgärderna kommer utvidgas från och med tisdag.

Finnair ställde under söndagen in 26 avgångar och ställde in en majoritet av måndagens flygningar, då markpersonal och kundtjänst på Vanda-Helsingfors flygplats sympatistrejkar. Bolaget hade sammanlagt 377 planerade flygningar på måndagen med 35.000 resenärer.

Dessutom drabbas de svenska resenärer som tar sig till Finland på annat sätt för att resa vidare med Finnairs många flygningar till Asien.

Även färje- och godstrafiken över Östersjön drabbas när fackförbundet Sjömansunionen sympatistrejkar. Alla fartyg under finländsk flagg blir kvar i hamn.