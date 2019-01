Swedols försäljning uppgick till 245 miljoner i december

Totalt landade Swedols försäljning på 245,2 Mkr under månaden jämfört med 255,7 Mkr under december 2017. I försäljningen ingår förvärvet av Metaplan Oy med 9 Mkr.

Försäljningen per dag steg med 7,2 procent till 14,4 Mkr jämfört med 13,5 Mkr per dag under december 2017.

För helåret 2018 ökade Swedols försäljning med 5,7 procent till 3.241,3 Mkr.