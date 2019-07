Swedish Matchs snuskonkurrenter bröstar upp sig

Nordic Snus ökning drevs bland annat av LD Stark portion men även av den breda produktportföljen under LD-paraplyet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Nordic Snus anger även hur konkurrerande snusvarumärken utvecklats under det andra kvartalet. Bland annat minskade Swedish Match General, mätt i volym, med drygt 5 procent, medan Göteborgs Rapé ökade med närmare 6 procent.

All White-segmentet uppges ha haft en fortsatt hög tillväxttakt. Under perioden växte All White-segmentet från 3,3 procent i det första kvartalet till 4,2 procents marknadsandel i det andra kvartalet.

Samtidigt rapporterar snusbloggen Snubie.com att British American Tobaccos (BAT) tobaksfria nikotinsnus Velo, som är en direkt konkurrerande produkt till Swedish Match Zyn, kommer inom de kommande månaderna finnas för försäljning i drygt 70.000 butiker i USA.