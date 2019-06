Svolders substansvärde ökade – rabatt om 8 procent

Svolder redovisar ett resultat efter skatt på 212 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (188), som avser perioden mars-maj 2019. Resultatet per aktie uppgick till 8:30 kronor (7:40).

Substansvärdet var vid periodens utgång 120:30 kronor per aktie, en ökning med 7,4 procent, och per den 14 juni var det 127 kronor per aktie.

Det är särskilt elproduktföretaget Garo som bidragit till portföljens positiva värdeutveckling och därmed tagit klivet upp som portföljens värdemässigt största innehav, skriver Svolder i kvartalsrapporten.