Svolder höjer utdelningen: ”Börssyn fortsätter att vara neutral”

Bolaget föreslår en utdelningshöjning för helåret till 2,15 kronor per aktie, från 2 kronor under räkenskapsåret 2017/18, enligt bokslutskommunikén.

För det fjärde kvartalet rapporterar Svolder ett resultat på minus 30 miljoner kronor, att jämföra med plus 182 miljoner under samma period i fjol. Substansvärdet minskade 1 procent till 119,20 kronor per aktie och B-aktien backade 5 procent till 109,60 kronor. Jämförelseindexet SIX Return steg samtidigt 5,8 procent och Carnegie Small Cap Return var upp 6,3 procent.'