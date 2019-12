Uppgångssviten bruten – Nasdaq stängde nedåt

S&P 500 stängde på nollan och Dow Jones på plus 0,09 procent. Nasdaqs Composite, som kom över 9.000-gränsen för första gången i torsdags efter 11 raka dagars uppgång, slutade handelsdagen på minus 0,17 procent.

USA-börserna har gått starkt under årets sista handeldagar tack var ökad optimism om en lösning på handelskriget mellan USA och Kina. Men när fredagsbörsen stängde hade börsrusningen kommit av sig något.

Amazon, som gjorde en stark torsdag och öppnade på plus 1,7 procent på fredagen efter positiva rapporter om försäljningen under julen höll inte upp ångan under dagen. Kursen stängde bara något över nollan.

Apple, som nådde en ny rekordnivå under torsdagen, stängde ned 0,04 procent. Även Tesla stängde nedåt 0,13 procent.