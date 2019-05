Svenskt vindkraftsföretag listas på First North 27 maj

Det framgår av ett bolagsbeskrivningsdokument som Slitevind offentliggjorde på torsdagen.

I april meddelades att Slitevind hade beslutat att ansöka om att lista bolagets aktier på just First North. Aktien har tidigare handlats på Pepins där senaste betalkurs var 35 kronor den 20 maj.

Ingen nyemission har gjorts i samband med First North-listningen. Under det första kvartalet gjorde bolaget en riktad nyemission på totalt 20 miljoner kronor till kursen 30 kronor per aktie.

"Slitevind har sedan starten 1992 bedrivit en målmedveten utveckling inom området förnybar energi och är i dag en etablerad industriell aktör inom miljövänlig elproduktion", skriver bolaget.

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland till ett totalt bokfört värde om cirka 600 miljoner kronor.

"Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar", heter det.