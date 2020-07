Patrik Frisk, vd för Under Armour.

Sportklädeskedjan Under Armour, med svenske Patrik Frisk som vd, faller på Wall Street i måndagens inledande börshandel. Tidigare under dagen meddelade Under Armour att den amerikanska finansinspektionen SEC överväger att vidta åtgärder mot bolaget med anledning av misstänkt intäktsfusk.