”Svart debut” för börsen i Hongkong tolkas som ett illavarslande omen

Likt så mycket annat kring det kinesiska nyåret är handel under den första dagen fylld av vidskepelse och oro. Under de senaste fem åren har Hongkongbörsen fallit under första handelsdagen. Råttans år, som vi nu gått in i, är inget undantag.

I den inledande handeln föll Hang Seng-index med nästan 3 procent, det brantaste fallet under de senaste fem årens första dag.

Det kinesiska dödliga viruset som sprider sig allt snabbare i Kina och till andra länder har satt skräck i världens marknader, vilket tyngde också handeln här. Under det senaste dygnet har över 800 nya fall bekräftats, och totalt har nu 5.974 människor drabbats varav 132 dött, enligt officiella kinesiska siffror.

Utanför Hongkongbörsens lokaler, mitt i stadens glittrande finanskvarter, var det osedvanligt folktomt på onsdagens förmiddag. Så gott som alla av de få personer som går förbi bar skyddsmask.

Börsoperatören Hong Kong Securities Clearing Company har ställt in deras traditionella lejondans för första gången på två årtionden. Många banker och andra företag har uppmanat personal som har möjlighet att jobba hemifrån att göra så.

Bedömare som Di varit i kontakt med på morgonen säger att fallet på Hongkongbörsen kunde ha varit betydligt värre i och med den stora oron kring viruset. I både Tokyo steg låg börsen upp 0,5 procent strax innan lunch, efter två dagars brant fall. Även Soulbörsen stiger försiktigt. Börserna i Shanghai och Shenzhen öppnar inte förrän nästa vecka.

”Jag tycker att det faktum att Hongkongbörsen [inte backar mer än vad den gör] är bra”, säger Stephen Innes, strategichef på Axi Trader i Bangkok.