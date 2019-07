Svängig handel i kursraketen inför rapport

På måndagskvällen är det dags för hajpade Beyond Meat att presentera sina siffror för det andra kvartalet 2019. Analytikerna väntar sig i snitt att Beyond Meat kommer redovisa en förlust på 0,08 dollar per aktie.

Beyond Meat har haft en minst sagt spektakulär resa sedan börspremiären i maj där noteringskursen låg på 25 dollar per aktie. På måndagen handlas aktien för omkring 225 dollar per aktie.