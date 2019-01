Svängig handel i H&M på torsdagen – aktien pressas tillbaka

H&M inledde dagen starkt och fick till synes stöd från en operativ uppdatering av konkurrenten Next. Den brittiska klädkedjan sänkte visserligen sin vinstprognos, men analytikerna hade befarat en större sänkning, enligt Financial Times . Bolaget vittnade dessutom om en godkänd julhandel och aktien steg 5 procent på Londonbörsen.

För H&M:s del inleddes dagen också med en uppgång, närmare plus 2,5 procent, men aktien har sedan fallit tillbaka under handelssessionen. I skrivande stund är aktien ner 0,5 procent till 126,50 kronor. Bortsett från anonyma handlare är Pareto Securities den klart största nettosäljaren av aktien på torsdagen. Mäklarhuset hade vid 12.30-tiden nettosålt totalt 26.640 H&M-aktier under dagen.

H&M släpper sin delårsrapport för det fjärde kvartalet den 31 januari. Eftersom bolaget redan släppt sina försäljningssiffror för kvartalet ligger mycket fokus på vilken vinst bolaget lyckas leverera och vad utdelningen landar på.