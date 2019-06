Svajig avslutning i New York trots teknikuppgång

Efter att ha inlett onsdagshandeln på plus föll New Yorks ledande börsindex tillbaka under handelsdagen. S&P 500 gick mot en oförändrad stängningsnivå men sjönk under de sista handelsminuterna och stängde ned 0,1 procent.

Dow Jones stängde runt nollan medan Nasdaqs kompositindex gick starkare, upp 0,3 procent.

Micron Technology ledde en generell uppgång i halvledarsektorn efter att bolaget levererat bättre resultat än väntat för det tredje kvartalet och meddelat att en del leveranser till kinesiska Huawei återupptagits då bolaget identifierat produkter som inte är föremål för det rådande exportförbudet.

Aktien handlades upp 13,4 procent och fick sällskap av sektorkollegor som Nvidia och Xilinx, upp 5,1 respektive 3,9 procent. AMD handlades upp 3,7 procent. Broadcom trotsade beskedet om att bolaget utreds för misstänkta brott mot EU:s konkurrenslagstiftning och steg 1,8 procent.