Svagt kvartal för Bulten – lägre produktionstakt tynger

”Under andra kvartalet fortsatte den nedgång på personbilsmarknaden som inleddes under andra halvåret 2018 och marknadsläget har återspeglats i Bultens lägre volymer”, skriver Bultens vd och koncernchef Anders Nyström i en kommentar till rapporten.

Enligt vd:n bromsade produktionstakten in till följd av en lägre efterfrågan under kvartalet, framför allt mot periodens slut. Den lägre takten förväntas även fortsätta under det tredje kvartalet och en översyn av verksamhetens kostnader har initierats för anpassning till rådande marknadsläge.