Svagaste signalerna från europeiska inköpschefer på över fyra år

Tidigare under dagen kom inköpschefsindex från både Frankrike och Tyskland in under förväntan. Markit beskriver signalerna som de svagast på över fyra år. Förutom problem med protesterna i Frankrike och den svaga utvecklingen för Tysklands fordonstillverkare noterar Markits ekonomer en utbredd oro för politiska risker som brexit, oro över handelsvillkoren i världen och stramare kreditvillkor.

Helhetsintrycket är att indikationerna på att den europeiska ekonomin saktar in på blivit fler enligt Markit-ekonomen Chris Williamson.