Svagare vinst för Lundbergs i andra kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 5.773 miljoner kronor (5.324).

Rörelseresultatet blev 3.625 miljoner kronor (3.443).

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2019 till 342 kronor per aktie jämfört med 288 kronor per aktie den 31 december 2018. Den 23 augusti 2019 var motsvarande värde 338 kronor per aktie.