Svagare resultat och lägre omsättning för Catena Media

Antalet nya kunder uppgick till 99.981 stycken, 9 procent under de 140.154 som registrerades för fjolårets andra kvartal.

Kvartalet påverkades av omregleringar i Storbritannien och Frankrike enligt vd Per Hellberg som upprepar att reglerade spelmarknader är bra för bolaget på lång sikt men att Catena Media kontinuerligt måste förbättra det existerande produktutbudet för att konkurrera.

”Dessutom måste vi lägga till nya marknader för att undvika att regulatoriska förändringar får stor påverkan på våra kortsiktiga resultat som de gjorde under det första och andra kvartalet i år”, skriver han i en kommentar till rapporten.

Vad gäller förändringarna på den brittiska marknaden har förbättrade registreringsprocesser hos speloperatörerna lyft kundanskaffningen igen under början av det tredje kvartalet enligt Per Hellberg. De förändringar som franska myndigheter krävt har påverkat intäkterna men även den effekten väntas klinga av under det tredje kvartalet.

Vd:n flaggar också för en ny intäktskälla på mogna marknader som Storbritannien och Sverige där Catena Media kommer att kunna ta bättre betalt för att hålla kvar existerande kunder hos operatörerna.

”Vi arbetar nära med operatörerna för att lansera denna funktionalitet under det tredje kvartalet”, skriver Per Hellberg.