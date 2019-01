Svagare bland amerikanska arkitekter – men Assa Abloys kundsegment lyfter

Indexet, som sammanställs av branschorganisationen American Institute of Architects (AIA), baseras på data från en undersökning bland organisationens medlemmar där de får svara på frågan om de har fakturerat mer, mindre eller lika mycket under månaden som gick jämfört med månaden innan. En nivå över 50 indikerar en ökande aktivitet bland arkitekterna och en nivå under 50 indikerar en minskande aktivitet.

Som en tumregel säger Assa Abloy att det tar ungefär sex till nio månader från en ökning i indexet till att bolagets försäljning ökar. Assa Abloy har verksamhet i USA inom divisionerna Americas, Global Technologies och Entrance Systems.