Svagare än väntat från Caterpillar – aktien ner i förhandeln

Amerikanska Caterpillar, som bland annat konkurrerar med AB Volvo, rapporterar en justerad vinst per aktie om 2,55 dollar, där väntat var 2,99 dollar. Omsättningen landade samtidigt på 14,3 miljarder dollar, mot väntade 14,4 miljarder, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Bolaget räknar med en vinst på 11,75 till 12,75 dollar per aktie under 2019, baserat på en måttlig försäljningsökning. Analytikernas förväntningar på helåret 2019 var inför rapporten en justerad vinst per aktie på 12,72 dollar, enligt Bloomberg News.

Caterpillars försäljning inom segmentet Construction Industries, anläggningsmaskiner, steg med 8 procent till 5.705 miljoner dollar under det fjärde kvartalet.