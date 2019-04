Svag uppgång väntas på börsen men spelbolag pressas efter vinstvarning

Stockholmsbörsen väntas inleda veckans handel i svagt positiv riktning. Med en halvtimme kvar till klockringningen väntas OMXS30 öppna 0,2 procent upp enligt IG Markets förhandel. Även tyska Dax-indexet och Londonbörsens FTSE 100 väntas öppna svagt upp.

På bolagsfronten har Global Gaming vinstvarnat och redovisat preliminära siffror för det första kvartalet. Tidigare förslag om en utdelning om 3 kronor per aktie dras tillbaka. Den preliminära omsättningen under första kvartalet sjönk till cirka 163 miljoner kronor, ned från 199 miljoner kronor motsvarande period 2018. Rörelseresultat blev preliminärt -45 miljoner kronor (29,2).

"Det har varit känt att svenska marknaden varit negativ i det första kvartalet, och att mindre operatörer drabbats hårdare. Det är ingen stor negativ överraskning för marknaden som helhet", säger en analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

Clas Ohlson presenterade försäljningssiffror under morgonen. Total försäljning steg med 4 procent under mars. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Onlineförsäljningen ökade med 28 procent under månaden.