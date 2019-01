Surt avslut på Wall Street – S&P 500 ned 2,5 procent

Återhämtningen uteblev på Wall Street då samtliga av de ledanden indexen höll sig långt under nollstrecket under hela handelsdagen. Vid stängning hade Dow Jones backat 2,8 procent, Nasdaqs kompositindex fallit 3 procent och breda S&P 500 stängde på minus 2,5 procent.

Innan börsöppning på torsdagen meddelades att läkemedelsjätten Bristol-Myers Squibb köper bioteknikbolaget Celgene för 74 miljarder dollar, motsvarande cirka 670 miljarder kronor. Bristol-Myers Squibb stängde ned 13,3 procent, sämst presterande bland S&P 500-bolagen, medan Celgene rusade och stängde på plus 20,7 procent.

Ett inköpschefsindex för den amerikanska industrin långt under förväntan spädde på pessimismen ytterligare. Indexet, som beräknas av the Institute for Supply Management och speglar planerna hos inköpschefer inom tillverkningsindustrin under den senaste månaden, sjönk till 54,1 procent i december jämfört med 59,3 procent månaden innan. Kryper indexet under värdet 50 tyder det på en avmattning i den ekonomiska tillväxten.