Superrallyt förbytt i jätteras för småspararfavorit

Under förra veckan uppmärksammade Di att Target Everyone legat högt upp på listan över de de mest handlade aktierna den senaste tiden. Aktievärdet har flerdubblats på bara veckor och blivit en snackis bland småspararna.

I tisdagshandeln fick Target Everyone ge tillbaka en stod del av den senaste tidens uppgångar, även om aktien fortsatt är upp drygt 200 procent på 30 dagar.

Target Everyone har inte släppt några nyheter under tisdagen som kan förklara den plötsliga nedgången. Aktien faller dock inte under någon tunn omsättningen. Handeln i Target Everyone är större än omsättningen i aktier som Skanska, SCA och Astra Zeneca på eftermiddagen.