Stryker redovisar ett resultat i linje med förväntningarna

Omsättningen uppgick till 3,8 miljarder dollar (3,5), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3,75. Organiskt steg försäljningen med 8,6 procent.

Resultat per aktie hamnade på 2,18 dollar, vilket är 1 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 2,15.

Stryker spår att omsättningen under 2019 växer med 6,5-7,5 procent organiskt. Det justerade resultatet per aktie väntas för helåret bli 8-8,20 dollar. Väntat var 8,01 dollar per aktie.

I det första kvartalet spås vinsten per aktie bli 1,80-1,85 dollar. Väntat var 1,84 dollar.