Stryker höjer prognos efter resultat något bättre än väntat

Omsättningen uppgick till 3,65 miljarder dollar (3,3), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3,6.

Justerat resultat per aktie blev 1,98 dollar (1,76), vilket är 2 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,94.

Stryker räknar med en justerad vinst på 1,87-1,92 dollar per aktie i tredje kvartalet. För helåret höjs prognosen för justerad vinst till 8,15-8,25 dollar per aktie, från tidigare 8,05-8,20 dollar per aktie.