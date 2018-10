Strejk på McDonald's, Ubereats och TGIF i UK

Personal vid hämtmattjänsten UberEats och ett smärre antal anställda vid kedjorna JD Wetherspoon (brittisk pub- och hotellkedja), McDonald's och TGI Fridays strejkar i flera brittiska städer under torsdagen.

Det rapporterar BBC.

UberEats-personalen kräver 5 pund, motsvarande 58,64 kronor, per leverans och 1 pund därutöver per mile, motsvarande 7,30 kronor per kilometer.

Förra veckan sänkte UberEats minimiersättningen per leverans från 4,26 till 3,50 pund, motsvarande från 50 till 41 kronor, med motiveringen att de flesta som arbetar med att cykla åt tjänsten har det som en bisyssla.