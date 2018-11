Strax tokrusar 58 procent – avyttrar verksamhet för upp till 455 miljoner

Samtidigt redovisade Strax att nettoomsättningen landade på 23,7 miljoner euro under det tredje kvartalet 2018 vilket kan jämföras med 23,8 miljoner euro under samma kvartal i fjol. Rörelsersultatet landade i sin tur på minus 0,3 miljoner euro vilket kan jämföras med plus 2,2 miljoner euro under det tredje kvartalet 2017.