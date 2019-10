Starbreeze räknar med positiva kassaflöden nästa år – aktien rusar

Kassaflödesprognoserna för de kommande fyra åren baseras på att bolaget lanserar spelet Payday 3 under 2022-2023 och att ett förlagsavtal för spelet tecknas under första halvåret 2020. En första delbetalning får bolaget varefter den fortsatta utvecklingen av produkten finansieras av förlagspartnern.

I rekonstruktionsarbetet har ”en av de fyra stora internationella revisionsbyråerna” värderat bolagets tillgångar, vilket ligger till grund för den överföring av tillgångar som skett till dotterbolaget New Starbreeze Publishing. Tillgångarna, som mest består av IP-rättigheterna för Payday, har värderats till 1,6 miljarder kronor. Motsvarande tillgångar är i koncernens balansräkning upptagna till 333 Mkr i den senaste kvartalsrapporten.

Strabreeze är fortsatt under rekonstruktion men räknar med att tecknade förlagsavtal skapar möjlighet för betalning till borgenärerna. I samband med att dessa förlagsavtal tecknas bedöms betalningarna till borgenärer kunna uppgå till cirka 40 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Prognosen baseras även på att ett förlagsavtal för Payday: Crime War ingås under första halvåret 2020, med samma villkor för delbetalning som ovan.

Som en del av rekonstruktionen har tillgångar och personal inom kärnverksamheten förts över i två nya bolag, New Starbreeze Publishing och New Starbreeze Studio. IP-rättigheter utgör merparten av tillgångarna och har förts över till New Starbreeze Publishing.

Det är i New Starbreeze Publishing AB som koncernens kassaflöden kommer att genereras, skriver bolaget.