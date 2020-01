Storvinst för schweiziska storbanken – resultatet klart bättre än väntat

Nettoomsättningen uppgick till 7,05 miljarder dollar. Väntat var en nettoomsättning på 7 miljarder.

Utdelningen uppgår till 0:73 dollar per aktie. Därtill avser banken att köpa tillbaka egna aktier för omkring 450 miljoner dollar under det första halvåret 2020. Eventuella återköp under det andra halvåret ska övervägas i ett senare skede.