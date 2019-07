Börsfest för Alphabet – största uppgången sedan 2015

Strax innan klockan 16 svensk tid är Alphabet upp 11 procent efter onsdagskvällens kvartalsrapport. Det är den största uppgången under en enskild handelsdag sedan mitten av juli 2015.

Alphabet redovisade klart bättre intäkter och resultat än väntat för årets andra kvartal i den rapport som släpptes efter börsstängning i New York på onsdagen. Bland annat minskade priset per annonsklick, en av sökmotorsbolagets viktigaste intäktskällor, mindre än väntat.

Under det första kvartalet rapporterade Google en lägre tillväxttakt och hänvisade då till en svagare utveckling för streamingsajten Youtube vars siffror inte redovisas separat. Under en telefonkonferens efter onsdagens kvartalsrapport uppgav dock finanschefen Ruth Porat att Youtube utvecklats starkt och var den näst starkaste drivkraften under det andra kvartalet.

Bolaget presenterade samtidigt ett återköpsprogram på upp till 25 miljarder dollar.