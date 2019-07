Större nedgång än väntat i amerikanska oljelager – oljepriset stiger

Lagren i Cushing, leveranspunkt för WTI-oljan, sjönk 0,4 miljoner fat. Lagren av bensin minskade 0,2 miljoner fat, väntat var en minskning med 0,7 miljoner fat. Lagren av destillat steg 0,6 miljoner fat under veckan, väntat var en ökning med 0,5 miljoner fat.

Kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna sjönk 1,3 procent, väntat var en uppgång om 0,3 procent.

Produktionen i USA uppgick till 11,300 miljoner fat per dag, jämfört med 12,000 föregående vecka.

Oljan tar ett tydligt kliv uppåt efter att ha handlats ned tidigare under onsdagen. Nordsjöoljan Brent är nu upp knappt 0,3 procent för dagen runt 64,4 dollar per fat medan den amerikanska WTI-oljan avancerar 0,5 procent till strax över 57,4 dollar per fat.