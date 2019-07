Storm får amerikanska oljebolag att dra ner på produktionen

Totalt evakuerades femton produktionsplattformar och fyra riggar enligt Reuters.

Produktionskapningen gav ytterligare stöd till oljepriset som steg med omkring 4 procent under onsdagen i spåren av att den amerikansak råoljelagren minskade mer än väntat förra veckan.

Enligt U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement innebär åtgärderna att oljeproduktionen i regionen minskar med omkring 600.000 fat om dagen, skriver Reuters.