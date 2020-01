Storförlust för Boeing – första förluståret sedan 1997

För helåret uppgick förlusten per aktie till 3,47 dollar, vilket innebär att Boeing redovisade ett minusresultat för första gången sedan 1997, enligt nyhetsbyrån AFP. Året innan blev vinsten 16,01 dollar per aktie.

Boeing rapporterar intäkter om 17,9 miljarder dollar i det fjärde kvartalet vilket är en försämring med 37 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Förlusten per aktie skrevs till 2,33 dollar vilket kan jämföras med en vinst på 5,48 dollar per aktie i fjärde kvartalet 2018.

Boeing skriver i rapporten att man uppskattar att kostnaden för produktionen av flygplansmodellen ökade med 2,6 miljarder dollar under det fjärde kvartalet. Dessutom räknar bolaget med ytterligare 4 miljarder dollar i extraordinära kostnader för olycksmodellen, som framför allt kommer att tas under 2020. Totalt räknar Boeing med att kostnader relaterade till 737 Max flygförbud kommer uppgå till 18 miljarder dollar, motsvarande 173 miljarder kronor.

Boeings vd David Calhoun skriver i rapporten att bolaget är ”inriktade på att få tillbaka 737 Max på marknaden på ett säkert sätt och återställa det långvariga förtroende som varumärket Boeing representerar för den flygande allmänheten”.

Gällande en annan modell, 787, planerar Boeing att minska produktionstatkten till från 12 till 10 plan per månad i början av 2021. Bolaget räknar sedan med att återgå till en takt om 12 plan per månad 2023. Så sent som i oktober meddelades planerna om att sänka produktionstakten till 12 från 14 plan per månad, skriver nyhetsbyrån Direkt.

Trots den minst sagt svaga rapporten stiger Boeing-aktien 2,5 procent i den amerikanska förhandeln.