Storbank varnar för tysk recession

Banken hänvisar till nedgången på 1,5 procent i juni för industriproduktionen, fortsatt försvagning av Ifo- och inköpschefsindex under juli och ”störtdykningen” för ZEW-indexet i augusti.

Efter nedgången på 0,1 procent under andra kvartalet, jämfört med det första, räknar Deutsche Bank med att det går fortsatt trögt för Europas största ekonomi, Tyskland.

”Vi räknar med en nedgång på ungefär 0,25 procent under det tredje kvartalet, vilket trycker ekonomin mot en teknisk recession. Vi väntar stagnation under det fjärde kvartalet under antagandet de stora globala områdena för osäkerhet i alla fall inte eskalerar”, skriver bankens ekonomer i en snabbanalys på onsdagen.