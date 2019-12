Storbanken listar Kinabolag som väntas gynnas mest av fas 1-avtal

”Vi tror att it- och transportrelaterade bolag kommer att dra mest nytta av all nedtrappning av handelsspänningar - it på grund av deras exponering mot tullpåverkan och teknikförbud, medan bolag inom transportsegmentet, särskilt flygbolag, bör dra nytta av förbättrade globala handelsutsikter och en stärkt kinesisk yuan mot dollarn,” skrev Morgan Stanley.