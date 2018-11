Storägaren om bråket i Oasmia: Behövs nytt folk

Det var i samband med övertagande av ett lån, om 108 miljoner kronor, från Bengt Ågerups investeringsbolag Nexttobe som Oasmias styrelse lät företaget MGC Capital ltd utnyttja drygt 25 miljoner teckningsoptioner. Det är denna överlåtelse som Per Arwidsson menar inte har gått rätt till.

Upprinnelsen till den extra bolagsstämman är en komplicerad tvist gällande teckningsoptioner där Per Arwidsson anser sig ha blivit lurad av bolagets arbetande styrelseordförande, och storägare, Julian Aleksov. Noterbart är att bolaget i pressmeddelandet skriver att Per Arwidssons påstående gällande optionerna är "utan grund".

"Styrelsen behöver en annan typ av personer och kanske även den operativa ledningen. Det är åtminstone min ambition, men först måste vi ta oss in i bolaget och se till så att saker och ting är i ordning innan det går att bjuda in duktigt yrkesfolk inom det här området", säger Per Arwidsson.

"Det här agerandet innebär att det finns ett akut behov av att träda in och se till att vi har kontroll på bolaget", säger han och tillägger samtidigt att bolaget är på väg in i en ny fas av kommersialisering vilket också ställer nya krav.

Per Arwidsson kom in Oasmias ägarlista hösten 2016 genom köp av delar av Nexttobes dåvarande andel i bioteknikbolaget. Från den nivån, cirka 12 procent av aktierna, har han ökat flera omgångar.

"Jag har tittat på det här bolaget i över ett års tid och varit på besök på Uppsala-anläggningen och träffat grundaren Julian Aleksov och andra anställda. De har en otrolig kompetens i det här lilla bolaget", sade Per Arwidsson då.

I samma veva som Per Arwidssons intråde gick Anders Lönner, tidigare vd för Meda, in i Oasmia och det var det som i första hand lockade in Per Arwidsson. Anders Lönner avgick dock som styrelseordförande bara tre månader efter invecklade turer, bland annat innehållande misstankar om insiderbrott.

"Julian Aleksov har envist under 16 år fortsatt att utveckla bolaget. Men nu är det ju tänkt att Anders Lönner ska ta över som styrelseordförande och hans inträde i bolaget tillsammans med andra långsiktiga ägare kommer att vara mycket värdefullt mot bakgrund av hans meriter och kontaktnät, vilket var en pusselbit som saknades", sade Per Arwidsson till Direkt hösten 2016.