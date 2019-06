Stora teknikproblem på Landvetter – planen stod stilla

Orsaken till problemen sägs vara omfattande tekniska problem hos trafikledningen. Problemen upptäcktes under onsdagsmorgonen, men Luftfartsverket vill enligt Expressen inte gå in i mer detalj om vad det rörde sig om. Flygbolaget BRA har meddelat sina kunder att det kan uppstå förseningar under förmiddagen på grund av ”radarproblem på Landvetter flygplats”.

Planen kunde under en halvtimme varken lyfta eller landa på flygplatsen men ska vid halv tiotiden ha varit i gång igen, men med förseningar på drygt 30 minuter. Problemet ska ha börjat under niotiden och både avgångar och ankomster har påverkats.