Stora störningar för bank-id: "Ingen prognos"

År 2004 grundade Johan Göthe Drivec som med sina system; Drivec Vehicle Health Management (VHM) och Drivec EcoDriving, förser transportindustrin med fordonsdata som ökar lönsamheten, höjer säkerheten och minskar miljökonsekvenserna.

Med tjänsten Fordonshälsa (Drivec VHM) hjälper de kunden hålla koll på statusen på alla individuella fordon, och få en överblick för det totala slitaget på hela flottan. Tillsammans med ett unikt AI-verktyg kan systemet snabbt upptäcka avvikelser som exempelvis höga motortemperaturer, problem i drivlinan eller bromsslitage.

– Med Drivec VHM kan våra kunder åtgärda fel innan de faktiskt uppstår samtidigt som fordonen ökar sin nyttjandegrad tack vare bättre underhåll. Det är hållbart både ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv, säger Johan Göthe.

Hållbara fordon = Lönsam bransch

Även systemet Drivec EcoDriving, leder till hållbarhet ur flera perspektiv. Det användarvänliga systemet för sparsam körning gör att du kan planera för upp till 15 procent lägre bränslekostnader. Dessutom gör minskat slitage och lägre servicekostnader att du kan dra av ytterligare procent i kostnader.

Drivec EcoDriving mäter energieffektivitet, alltså hur effektivt föraren använder energin under sin körning. Detta oberoende av vilka energikällor de olika fordonen har t.ex. diesel, biogas, hybrid och el.

– Det här innebär att en kund kan ha hela sin fordonsflotta i ett och samma system, trots olika energikällor. För oss är det viktigt att erbjuda en så hållbar lösning som möjligt för alla olika sorters fordon.

För en energismart transportindustri

Ett fordon som ökat i popularitet är elfordonet, här har man på Drivec både utvecklat sitt system för EcoDriving samt fordonshälsa för att minska energiförlust samt optimera livslängden på batterierna.

– Elbussar har blivit allt vanligare, samtidigt finns det en bristfällig kunskap på hur länge bussen faktiskt håller. Tack vare våra system sitter vi redan på den kunskapen eftersom vi under flera år samlat in data för just elfordon. Något vi satsar extra mycket på just nu är att titta på batterierna, så att vi kan förutspå när det är dags att byta dem och hur mycket vi kan påverka dem utifrån körsätt.

Systemen Drivec EcoDriving och Drivec VHM möjliggör tillsammans besparingar i både pengar och för miljön.

– Våra kunder, till exempel ett bussföretag i kollektivtrafiken, kan upprätthålla exakt samma arbete men med upp till 50 procent mindre energiåtgång. Vi skulle då kunna försörja 150 bussar med den energi som går till 100 bussar i dag, oavsett energikälla avslutar Johan Göthe.

Faktaruta

Drivec utvecklar och tillhandahåller fordonsdata som ökar lönsamheten, höjer säkerheten och minskar miljökonsekvenserna för transportindustrin. Med stor förståelse för varje kunds unika behov, skräddarsyr de lösningar där rätt information når rätt person i företaget.

