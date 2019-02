Stora Enso tar fram sågen – lanserar sparprogram

Stora Ensos operativa rörelseresultat kom in på 271 miljoner euro, mot väntade 324 miljoner, enligt Infront Data.

Omsättningen ökade med 5,8 procent till 2.657 miljoner euro, att jämföra med väntade 2.649 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelningshöjning till 0,50 euro per aktie, från 0,41 euro under 2017. Väntad utdelning var 0,51 euro per aktie.