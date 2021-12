Stora Enso har last på eldhärjade fartyget utanför Göteborg

Innehåll från Thales Annons

Även om nyhetsrubrikerna översvämmas av incidenter på alltifrån kritisk infrastruktur och sjukvård till detaljhandel och utbildning finns det idag en stor möjlighet att hantera utmaningen.

– Optimismen är inte utan grund, vi är alla medvetna om hotet och dess inverkan. Säkerhetsorganisationer har utvecklat processer för att mildra ransomware-attacker och säkerhetstekniken har utvecklats för att kunna göra de kontroller som krävs för att stärka organisationer mot sofistikerade angripare, säger Keith Hale, Regional Director for Encryption products på Thales.

Bakom varje attack som gör nyhetsrubriker finns det dessutom många framgångsrika blockeringar mot motståndarna som försöker kapa känslig data, menar Keith Hale.

– Angriparna bakom attackerna har gjort starka uttalanden om sina möjligheter och avsikter. Samtidigt är företag mer medvetna än någonsin om taktiken och den skadliga effekten av en attack. Chefer inom alla industrisektorer förstår att det primära säkerhetshotet är cyberbrottslingar, och i synnerhet hotet om ransomware.

Många företag avsätter nu medel för att stärka cybersäkerhetsställningar och investerar i utbildning av sin personal för att de ska känna igen signaler på förestående ransomware-attacker.

– Även om det inte finns någon spåkula för att ta itu med hotet från ransomware kan företag och offentlig verksamhet lita på robusta riktlinjer publicerade av nationella säkerhetsorganisationer. Det hjälper dem att utveckla sin strategi för att identifiera och skydda sina missionskritiska och känsliga tillgångar. CISA1, NCSC2 och NIST3 har alla lagt ut proaktiva steg och förebyggande mekanismer som kan hjälpa organisationer att bygga en strategi mot ransomware. Det gör att sannolikheten för att drabbas minskar, likväl som spridningen av skadlig programvara inom organisationen och effekten av attacken, avslutar Keith Hale.

Om Thales

1 CISA Fact Sheet: Protecting Sensitive and Personal Information from Ransomware-Caused Data Breaches

2 NCSC Guidance: Mitigating malware and ransomware attacks

3 NIST Data Integrity: Identifying and Protecting Assets Against Ransomware and Other Destructive Events