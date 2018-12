Stor osäkerhet inför Opecmötet – oljan tappar

Oljepriset tappade under tisdagen och har fortsatt ned under onsdagen. Brent var vid 8-tiden ned med 1,4 procent till 61:30 dollar per fat.

Tidigare i veckan har viss optimism rått inför torsdagens Opec-möte då både president Vladimir Putin och Saudiarabiens ledare Mohammed bin Salman tycktes vara överens om gemensam produktionsåtgärd för att minska överutbudet av olja.

Nu hävdar dock Saudiarabiens energiminister Khalid Al-Falih att någon sådan överenskommelse inte finns, rapporterar Bloomberg News.