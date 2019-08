Stor global räntenedgång – ”80 procents sannolikhet för recession”

USA:s president, Donald Trump, proklamerade via Twitter att Kina inte längre var problemet, utan Fed, som vägrar "erkänna sina misstag", vilket signalerar att administrationen fortsatt ämnar bedriva opinionsbildning i penningpolitiken, även efter 25-punkterssänkningen från Fed. Vid svensk stängning visade CME:s "Fed Watch Tool" en sannolikhet om 35 procent för en 50 punkterssänkning vid nästa möte i september, upp från 12 procent på tisdagen. Guldet fortsatte uppåt och noterades vid svensk stängning runt 1.510 dollar per uns, upp 2,1 procent för dagen, även det en tydlig sentimentsindikering. Samtidigt sjönk oljepriset.

Den amerikanska 10-2-spreaden tog sig än närmare invertering, vilket enligt många marknadsaktörer ses som en pricksäker recessionssignal. Spreaden handlades under onsdagen som lägst 8 punkter från invertering och befann sig vid svensk stängning 9 punkter från nollstrecket.

Europeiska fortsatte att falla på bred front under onsdagen, där tyska tvååriga statsobligationsräntan sjönk med 3 punkter, och tioåringen föll med 7 punkter. Kronan försvagades tydligt mot framför allt euron, men även ett par öre mot dollarn. Euron i sin tur stärktes något mot dollarn.

Svenska statsobligationsräntor hakade på den generella trenden nedåt, speciellt i den långa änden där tioåringen nu handlas till en ränta om -0,30 procent, ned 8 punkter från tisdagen och 5 punkter under reporäntan. Den tvååriga statsobligationsräntan sjönk 1 punkt.

Under onsdagen passade även en rad centralbanker på att sänka sina styrräntor, dessutom alla mer än väntat. Däribland Nya Zeelands centralbank, Reserve Bank of New Zeeland (RBNZ), som sänkte styrräntan med 50 punkter till 1,00 procent. Väntat var en sänkning med 25 punkter.

"Tillväxten har dämpats under senaste året och motvindarna mot tillväxten börjar tillta. I frånvaro av ytterligare penningpolitiska stimulanser skulle sysselsättning och inflation sannolikt tappa relativt våra mål", skrev centralbanken.

Även Indien valde att sänka med något okonventionella 35 punkter, där man resonerade att 25 var för lite, samtidigt som 50 kändes för mycket.

Thailändska centralbanken valde också att sänka styrräntan, dock med något mer med alldagliga 25 punkter.